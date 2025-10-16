¡Importante aumento! Precio del dólar en Venezuela para HOY, 16 de octubre, según BCV

En el pasado mes de agosto, Estados Unidos desplazó 3 buques militares, los cuales contenían cerca de 4.000 soldados, hacia las costas de Venezuela. Esto como primer paso en su misión de frenar el flujo de drogas proveniente de Venezuela hacia Estados Unidos, según confirmaron desde Washington.

Además, en justificación de la intervención militar sobre Venezuela, desde la Casa Blanca se anunció que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del Narcotráfico, según la opinión de esta Administración”. Esto, respaldando la posición de EE.UU. establecida luego de que no se reconociera como legitima la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Luego de que en las últimas semanas, se hayan presentado diferentes amenazas desde la administración estadounidense hacia el gobierno venezolano, el día de ayer, miércoles 15 de octubre, el mandatario Donald Trump, aseguró que había autorizado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés), realizara operaciones encubiertas en territorio venezolano.

Esto se suma a diversos ataques que han realizado las tropas militares estadounidenses, hacia al menos cinco embarcaciones que, presuntamente, se encontrarían transportando drogas a través del Caribe, lo que habría dejado un saldo cercano a 27 personas muertas. Estas intervenciones, además de radicales, han sido catalogadas como “ejecuciones extrajudiciales”, por parte de expertos en derechos humanos nombrados por la ONU.

Sin embargo, en medio de una conferencia realizada en la Casa Blanca, Trump le respondió a un reportero, que luego de las intervenciones realizadas en las aguas del Caribe, se estaría evaluando la posibilidad de realizar ataques terrestres en terreno de Venezuela. Esto, en conjunto con el despliegue de tropas estadounidenses en la región y las recientes declaraciones que aseguran la presencia de la CIA en territorio del país bolivariano, han causado temor en el país, pues cada vez se ve más probable una posible incursión.

Precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar sigue en aumento en Venezuela, recuerde que a principio de año, la divisa americana se encontraba en un valor cercano a los $53 bolívares, sin embargo, para el día de hoy, ya habría multiplicado su valor casi que cuatro veces más. Esto, como resultado de los aumentos que se han presentado día tras día en los últimos meses.

Según esto, y la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, la cotización oficial del dólar para el día de HOY, 16 de octubre, sería de $201,4665 Bs.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana, la cual presentó un incremento el día de ayer, hoy registró una nueva caída, sin embargo, a pesar de bajar $23 pesos colombianos respecto al valor de cierre pasado, aún no logra bajar de la barrera de los $3.900 pesos colombianos.

Debido a esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense en Colombia, se estableció para hoy, 16 de octubre, en $3.902 pesos colombianos por cada dólar.

