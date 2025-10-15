¿A cómo está el dólar HOY, 15 de octubre en Colombia? Esto presentó el TRM del Banco de la República

El dólar en Colombia nuevamente ha estado subiendo nuevamente en el país, lo que cuál es un indicador positivo para inversionistas y empresarios, ya que las ventas y exportaciones pueden ir en aumento.

Por otro lado, según Dólar Colombia, cuando el dólar tiene una tendencia al alza, si se analiza desde la otra cara de la moneda, esto significa una devaluación para el peso colombiano, pues entre más cueste el dólar, menor será la cotización y la probabilidad de que gane un mayor reconocimiento el peso, ya que la mayoría prefiere ahorrar o invertir en divisas que le den rentabilidad y crecimiento en su economía.

Lea también: Canadá demandará a Estados Unidos ante la OMC por imponer aranceles al comercio canadiense

Cierre del dólar en Colombia

El cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL de forma diaria, esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras.

El precio del cierre que estableció este grupo para este 15 de octubre, fue de $3.925 pesos, esto representando un crecimiento significativo, pues su apertura se cotizó en $3.885 pesos. Estos valores se actualizan cada día en la tarde, en algunos casos se mantiene igual, y en otro no, todo depende del comportamiento que tenga el dólar en el mercado.

Precio del dólar hoy, 15 de octubre

El TRM del Banco de la República es el encargado de presentar la cotización de dólar a diario, para este 15 de octubre, se estableció que el precio del dólar es de $3.933 pesos, representando un alza de $20 pesos, ya que el día de ayer, su precio fue de $3.913 pesos.

Asimismo, un dato a tener en cuenta es que el dólar estuvo sobre los $4.000 pesos durante el mes de julio, mientras que en agosto y hasta la fecha, su cotización estuvo por debajo de los $3.900 pesos, se espera que siga subiendo su precio.

Le puede interesar: ¡Volvió a subir! Cotización de cierre del dólar en Colombia para hoy, 14 de octubre, según Banrep

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país

Es importante resaltar que las casas de cambio necesitan conocer la cotización del dólar a diario para establecer un precio en la compra y venta, según esto, así se estableció el valor para este 15 de octubre:

Bogotá D.C. | Compra: $3,830 - Venta: $3,940

Compra: $3,830 - Venta: $3,940 Medellín | Compra: $3,790 - Venta: $3,940

Compra: $3,790 - Venta: $3,940 Cali | Compra: $3,850 - Venta: $3,990

Compra: $3,850 - Venta: $3,990 Cartagena | Compra: $3,750 - Venta: $3,980

Compra: $3,750 - Venta: $3,980 Cúcuta | Compra: $3,850 - Venta: $3,890

Compra: $3,850 - Venta: $3,890 Pereira | Compra: $3,730 - Venta: $3,800

Precio del euro hoy

Investing se dedica a realizar estudios de marcas, productos e insumos en el mercado internacional, pero también, se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real y comportamiento de los mismos. En este caso, para Colombia, el precio del euro para este 15 de octubre se estableció en $4.562 pesos, representando un aumento del 0,63%.

Otras noticias: ¿El dólar de Canadá vale lo mismo que el de Estados Unidos?: estas son las diferencias