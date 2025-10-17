Nueva encuesta genera debate sobre alta favorabilidad del presidente Petro: 44,3% en su último año

Presidente Gustavo Petro en el Foro Global Gateway 2025, el 9 de octubre de 2025, en Bruselas, Bélgica. (Thierry Monasse/Getty Images) / Thierry Monasse

Una reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG DATA) sobre el último año de gestión del presidente Gustavo Petro generó controversia por su liderazgo político frente a otras figuras históricas del país.

La publicación de la encuesta se da en medio de la aplicación de la nueva Ley 2494 de 2025, que regula estrictamente la publicación de encuestas políticas en Colombia.

De acuerdo con el director de CELAG DATA, Alfredo Serrano Manc, esta encuesta presenta únicamente la imagen del Presidente de la República, así como la evaluación de gestión de gobierno en general, lo que está permitido legalmente.

Según los resultados de la última encuesta realizada en octubre de 2025, con una muestra de 2.041 personas, la percepción ciudadana sobre el mandatario y su gobierno muestra una tendencia positiva en su último año de mandato:

Imagen positiva de Gustavo Petro: 44,3 %

Evaluación positiva de la gestión del gobierno: 48,8 %

Evaluación positiva de la gestión económica: 49,2 %

El resultado más destacado de la encuesta es la alta evaluación de gestión económica del gobierno Petro con 49,2 % de opiniones favorables, superando incluso la imagen personal del mandatario (44,3 %).

Tal como indicó la CELAG DATA, la encuesta fue elaborada con base en metodologías cuantitativas aprobadas por la normativa vigente, y sus resultados se difundieron respetando los límites establecidos en la nueva legislación colombiana.

¿El mejor presidente de Colombia?

El presidente Petro, a través de su cuenta de X, manifestó que lo más le emocionó de la encuesta CELAG DATA es que el 92 % de sus electores opinan que les cumplió en el ‘Gobierno del Cambio’. Esto luego de que la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, filtrara más datos de la encuesta.

“Irme así me emociona. He cumplido, pero falta mucho por hacer para tener una Colombia que progrese, abriendo oportunidades a la gente”, añadió.

Entre otros datos que llamaron la atención, es que Petro se consolidó como el mejor presidente colombiano. El 32,1 % de los encuestados eligió a Gustavo Petro. De segunda se ubicó a Álvaro Uribe Vélez (29,7 %) y Juan Manuel Santos (10,6 %). Mientras que 16,8% se inclinó por otros nombres y un 10,7% no respondió o prefirió no contestar.

Frente al cumplimiento de sus promesas, el 62,4% de los colombianos encuestados afirmó que el presidente Petro ha cumplido la mayoría o algunas de las promesas que hizo en campaña. En contraste, un 34 % considera que no ha cumplido con ninguna. Entre quienes votaron por él en 2022, el índice de cumplimiento percibido es del 92 %.

La Ley 2494 de 2025: ¿qué prohíbe?

La Ley 2494/25, aprobada por el Congreso de Colombia en julio de este año, entró en vigor en septiembre de 2025 y generó controversia, especialmente en partidos políticos.

La norma prohíbe la realización y divulgación de encuestas de intención de voto para cargos de elección popular, así como aquellas que midan opiniones políticas en general, durante los meses previos a los comicios nacionales.

Su objetivo es “proteger el derecho de los ciudadanos a una decisión libre y no influenciada por sondeos de dudosa calidad o con sesgos políticos”.

Aunque los partidos y movimientos ya han lanzado sus candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026, el público no tendrá acceso a encuestas de intención de voto ni análisis de preferencias políticas hasta después de los comicios.