Petro anuncia que tomará medidas en contra del fallo de la CRC que prohibió sus alocuciones

El presidente Gustavo Petro advirtió una vez más que están tratando de silenciarlo y que la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la alocución presidencial, es un acto de censura.

“Con esa prohibición censuró al presidente y a media Colombia”, aseguró.

El mandatario aseguró que el fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales “no está vigente”, ya que se encuentra “en un periodo de aclaración”, y confirmó que este viernes volverá a presentar la solicitud para dirigirse al país mediante esta figura.

“¿El tema del narcotráfico y la descertificación no es de relevancia inmediata? No solo por sus consecuencias, sino también por lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Acaso no es relevante si los misiles están cayendo, probablemente, sobre lanchas colombianas?”, afirmó el jefe de estado.

"Golpe de Estado", así denominó el presidente Gustavo Petro a las reglas del CRC para las alocuciones presidenciales.



"Una censura contra un presidente que la sociedad actual eligió", dijo.

El jefe de Estado fue más allá y calificó a la entidad como “un club cerrado determinando una censura contra el presidente”, tras insistir en que durante su mandato no ha tenido representación en esa comisión.

“Durante todo el periodo presidencial yo nunca he podido tener un delegado en la CRC”, sostuvo Petro, denunciando que a su delegado “lo sabotearon”.