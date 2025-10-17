Nicolás Maduro asegura que EE. UU. autorizó a la CIA para “acabar” con Venezuela

Maduro aseguró que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EE.UU. Foto: EFE.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno de Donald Trump ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “acabar” con Venezuela.

“El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. (...) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países”, manifestó Maduro en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV.

#MUNDO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el Gobierno estadounidense de Donald Trump ordenó a la CIA a "matar, derrocar y acabar" con el país sudamericano, como "siempre lo han hecho, pero jamás habían dicho públicamente".



El mandatario dice que todos los… pic.twitter.com/MVrjBTMglI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

Asimismo, el líder chavista indicó que “por primera vez en la historia” un Gobierno en Estados Unidos dice que ha “dado autorización y orden para ir a atacar a un país”, pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una “burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen” en Venezuela.

El mandatario ya había expresado su rechazo ante la amenaza de la participación de la CIA en operaciones encubiertas contra Venezuela, señalando que los golpes de Estado que se han presentado en la región han sido ordenados “y los presidentes, asesinados” por esta agencia.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país (...). Aquí el pueblo está firmemente unido”, expresó.

La CIA ha “conspirado” contra Venezuela desde el Gobierno de Chávez: Nicolás Maduro

Maduro aseguró que la CIA ha “conspirado” contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y también a lo largo de su propia gestión.

En este sentido, señaló que los 10 estadounidenses que Venezuela entregó el pasado julio a Estados Unidos eran “terroristas de la CIA convictos y confesos”, en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.

Previamente, el Ejecutivo de Maduro manifestó que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país suramericano.

El periódico The New York Times reveló que la Administración de Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el mar Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de “sacarle del poder”.

Si bien, Trump no confirmó ni desmintió tal acusación, al ser interrogado dijo que “sería ridículo” responder esa pregunta, pero que Maduro está sintiendo la presión.