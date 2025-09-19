Lluvia de críticas en el Festival de las Ideas a la nueva ley que regula las encuestas en el país

Los expertos aseguraron que las encuestadoras no predicen el futuro, pero si le dan información al ciudadano.

Villa de Leyva

En el panel sobre el valor de las encuestas, qué reglas necesitan, qué tanto retratan y qué tanto influyen en la realidad electoral donde participaron César Valderrama de Datexco, Pablo Lemoine del Centro Nacional de Consultoría, César Caballero de Cifras y Conceptos y, Martín Orozco de Invamer, advirtieron las dificultades que tendrán ahora para poder hacer las encuestas que les permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas.

El director de Cifras y Conceptos, César Caballero destacó algunos aspectos de la nueva ley, aunque reconoció que quedó mal.

“Sí, creo que había que hacer una nueva regulación de encuestas, pero esta salió mal. Yo creo que incluso en esta, cuando uno mira las cosas, yo no creo que todo el proyecto sea necesariamente malo, tiene cosas que son buenas, por ejemplo, el concepto de trazabilidad y los nuevos requisitos para poder tener una firma encuestadora que ahora son dos años y un poco más exigentes. Me parece que eso puede estar bien”.

César Valderrama de Datexco, advirtió que la nueva ley que regula las encuestas deja al ciudadano en manos de las redes sociales y las fake news.

“Queriendo beneficiar a los ciudadanos se hizo exactamente lo contrario, les quitó, los dejó con un vacío que hoy ese vacío lo llenan las redes sociales, los fake news”.

Por su parte, Pablo Lemoine del Centro Nacional de Consultoría, reconoció que se subieron los costos para poder hacer encuestas en el país.

“Se triplicó el costo, y eso no es lo peor porque vaya y venga lo del primero de noviembre. Listo a partir del primero de noviembre medimos intención de voto perfecto, listo, pero se pusieron a legislar las encuestas de opinión pública. ¿Quién ha visto en las últimas semanas una encuesta de aprobación del Gobierno de cualquiera de sus políticas, sea buena o mala?

