Nelson Deossa tendría listo su regreso con Real Betis de ‘Cucho’ Hernández, en LaLiga

Real Betis de los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa se prepara para el regreso del calendario deportivo de LaLiga tras el parón FIFA, y su siguiente desafío será visitar a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, válido por la fecha 9.

‘El Submarino Amarillo’ mes tercero con 16 puntos, por detrás de Real Madrid y Barcelona, que tienen 21 y 19, respectivamente, mientras que el cuadro bético es cuarto con un punto menos que Villarreal.

Tabla de posiciones de LaLiga

Nelson Deossa, y un inicio complicado en Real Betis

El mediocampista colombiano llegó al club después del Mundial de Clubes 2025, que se desarrolló entre junio y julio, donde su participación con Monterrey ratificó el interés del equipo al mando del experimentado técnico Manuel Pellegrini.

Sin embargo, Deossa llegó al club con un esguince sufrido en su último partido del Mundial de Clubes, y estuvo alejado durante el arranque de la temporada. No obstante, el jugador estaba regresando paulatinamente, pues su entrenador optó por colocarlo 62′ minutos en 2 partidos, y el jugador volvió a recaer.

Un regreso es inminente para Deossa

De acuerdo con Zona Mixta, medio deportivo español, la única baja de Real Betis para el compromiso frente a Villarreal será Isco, quien continúa recuperándose de una fractura en el peroné.

A continuación la información revelada:

“Diego Llorente, Marc Bartra y Nelson Deossa entrenan con normalidad", citó.

Además, por medio de otro video divulgado por el equipo a través de su cuenta oficial en ‘X’, se evidencia a Nelson Deossa entrenando a la par de sus compañeros, lo que sustenta la información anterior.

Video de Real Betis entrenando previo al duelo con Villarreal

Fecha del posible regreso de Nelson Deossa con Real Betis

En este orden de ideas, Nelson Deossa podría volver a tener acción con Real Betis, el sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 am (hora Colombia), durante el compromiso ante Villarreal.

En caso de no jugar, su regreso estaría programado para el jueves 23 de octubre ante Genk (Bélgica), en Europa League