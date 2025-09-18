Pellegrini dio claridad sobre la lesión de Nelson Deossa ¿Qué tan grave es?

El colombiano Nelson Deossa, quien llegó al Real Betis de España a principios de agosto, aún no ha podido disfrutar del fútbol europeo en su pleno debido a un esguince sufrido en su último partido del Mundial de Clubes, donde tuvo una destacada actuación con Monterrey de México.

Debido a la lesión, el colombiano se ha perdido el arranque de temporada con el Real Betis, pues de los cinco partidos que ha jugado el equipo español, Deossa se ha perdido tres.

El debut como titular del volante vistiendo la camiseta del Betis fue el pasado domingo 14 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga con Levante, partido que quedó igualado 2-2. Sin embargo, Deossa no logró estar en el segundo tiempo por molestias en su tobillo, lo que llevó a que el entrenador Pellegrini fuera obligado a sustituirlo por el argentino Giovani Lo Celso.

¿Qué dijo Pellegrini sobre la lesión de Nelson Deossa?

En la rueda de prensa previo al partido contra Real Sociedad por la fecha 5 de LaLiga, el director técnico Manuel Pellegrini reveló parte médico del jugador cafetero: “Nelson ya venía con un tobillo medio complicado. Tuvo también molestias en este último partido, en el primer tiempo que jugó”.

Posterior, Pellegrini confirmó que la razón del cambio ante Levante no fue por el esguince que recién superó, sino por otra molestia en su tobillo: “No son exactas las mismas molestias en el mismo tobillo, pero creo que era arriesgado exigirle para el día de mañana”.

Nelson Deossa no está entrenando con el equipo

El colombiano fue sometido a exámenes médicos para conocer la gravedad de su lesión, y aunque aún no hay un reporte oficial por parte del club, Deossa no ha estado en los entrenamientos desde el lunes 15 de septiembre.

Además, Pellegrini confirmó que el jugador no está convocado para el partido ante Real Sociedad, que se disputará este viernes 19 de septiembre. Sin embargo, se espera que en los próximos días se conozca el tiempo que Nelson Deossa estará fuera de las canchas.