Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, ambicioso con el Real Betis: “Quiero muchísimo más”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llegará a la Selección Colombia de la mejor manera. El delantero de 26 años atraviesa un gran momento con el Real Betis, club con el que ha marcado cuatro goles de manera consecutiva, siendo uno de los goleadores del presente campeonato.

El atacante regresa a la Selección para los amistosos contra México y Canadá, el sábado 11 y el martes 14 de octubre, respectivamente. Ambos partidos se estarán disputando en territorio estadounidense.

Sobre su actualidad, el Cucho expresó su felicidad en una entrevista con DAZN España, donde también se mostró ambicioso en poder mejorar lo que ha conseguido y logrado hasta ahora.

¿Qué dijo el Cucho Hernández?

“Bueno, es una alegría, la verdad. Para eso tenemos buenos porteros. Sabemos que tenemos a Pau, sabemos que tenemos a Álvaro, sabemos que tenemos a Adrián, que puede resolvernos en una jugada los tres puntos. Así que estamos muy orgullosos por cómo ganamos este partido aquí. Un Espanyol que viene haciendo las cosas excelente en su casa, así que muy orgullosos, muy contentos a ir al parón a descansar y a venir con doble energía”, comentó sobre el arquero Pau López, quien atajó un penalti en el triunfo ante el Espanyol en el último minuto (1-2).

Sobre su buen presente, comentó: “Bueno, sí, para eso me trabajo cada día, creo que es la ayuda de mis compañeros también. Es importantísima, el centro de Ricardo Rodríguez es perfecto, a la cabeza. Es cierto que bueno, algo hago ahí, cabeceo bien, me entreno mucho en esa fase, porque sé que no soy muy alto, pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando sé saltar. Así que bueno, seguir trabajándome, esto no para, son cuatro goles, pero quiero muchísimo más y quiero ayudar al equipo a ganar”.

Entretanto, destacó el encuentro del Espanyol y la mejora de su equipo para remontar el encuentro: “Sí, por supuesto, creo que hubo un primer tiempo en el cual ellos tuvieron la pelota y nos complicaron muchísimo. La segunda parte, creo que estuvimos un poco mejor, no hay que quitar mérito que el Espanyol encuentra los espacios entre línea muy bien. Así que bueno, creo que quedarme con el orgullo, la pasión que se notó el segundo tiempo para sacar el partido adelante”.

Finalmente, se refirió al hecho de marcharse al parón por la fecha FIFA estando en la cuarta posición del campeonato: “Excelente, irte esta semana y media o dos, viéndote ahí, te llena de energía, te exige más, queremos más, queremos estar cuartos, pero ¿por qué no estar más arriba? Ese debe ser el techo de nosotros, siempre mirar para arriba y creo que seguiremos así”.