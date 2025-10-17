Ministerio del Interior pide investigar a concejal de Medellín por hechos en protesta

Medellín, Antioquia

El Ministerio del Interior radicó ante el Concejo de Medellín una petición formal para que se inicie una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta. La solicitud surge a raíz de lo ocurrido el 7 de octubre de 2025, durante una manifestación pacífica en apoyo al pueblo palestino en el barrio El Poblado.

Según el informe remitido por la entidad, en esa jornada se registró la presencia del cabildante portando un bate de béisbol y realizando declaraciones de tono amenazante contra los manifestantes. Los hechos fueron difundidos a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que generó cuestionamientos sobre la conducta del servidor público.

La cartera de Interior recordó que el derecho a la protesta pacífica está protegido por el artículo 37 de la Constitución y regulado por el Decreto 003 de 2021, por lo cual pidió evaluar si el comportamiento del concejal vulneró garantías ciudadanas.

Fiscalía y Procuraduría ya tienen actuaciones

El documento destaca que la Procuraduría General de la Nación ya abrió investigación disciplinaria contra Rodríguez Puerta por estos mismos hechos. Con este antecedente, el Ministerio instó al Concejo a definir si corresponde adelantar una actuación interna frente a su miembro.

El Ministerio también solicitó al cabildo informar si se han adoptado medidas preventivas o correctivas relacionadas con el caso. Según la petición, se trata de preservar la confianza ciudadana en los corporados elegidos por voto popular.

De igual forma, se reiteró que los funcionarios públicos deben observar una conducta acorde con el régimen ético y disciplinario, especialmente en escenarios de manifestación ciudadana donde está en juego el respeto de derechos fundamentales.

Respuesta esperada del Concejo de Medellín

La comunicación, firmada por el viceministro de Diálogo Social, Héctor Gabriel Rendón, solicita al Concejo de Medellín pronunciarse dentro del término legal de diez días establecido en la Ley 1755 de 2015 para peticiones entre autoridades.

El Ministerio insistió en que es deber de las corporaciones territoriales promover un comportamiento ejemplar de sus integrantes y garantizar que los espacios de protesta ciudadana no sean escenarios de intimidación ni confrontación por parte de servidores públicos.