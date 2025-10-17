Liga colombiana: Así se jugará la fecha 16, jornada clave para empezar a definir los ocho

Cali y América se enfrentan en la fecha 16 de la Liga / Colprensa.

Este viernes comienza la fecha 16 del fútbol colombiano, jornada clave en la que empiezan a seleccionarse los equipos que continúan en la disputa por llegar a los cuadrangulares finales.

Todavía hay 17 equipos, de los 20 en el certamen, con chances matemáticas de avanzar a la próxima instancia; sin embargo, hay cinco que ya se encuentran muy cerca de sellar su clasificación.

Bucaramanga lidera el campeonato con 30 puntos, prácticamente clasificado; Junior y Fortaleza suman 28 unidades; Medellín y Nacional, cuentan con 27 cada uno; mientras que Tolima, con 23, Llaneros, con 22, y Santa Fe, con 20 puntos, cierran el grupo de los ocho parcialmente.

Debido a las elecciones juveniles que se adelantarán en el país durante este domingo, varios partidos debieron ser reprogramados, extendiéndose la jornada hasta el próximo martes 21 de octubre.

El juego más atractivo de la jornada es sin duda el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América, el cual se estará disputando el sábado. Ambos equipos se encuentran fuera de los ocho y luchando por poder clasificar a los cuadrangulares.

Así se jugará la fecha 16

Viernes 17 de octubre

[6:00PM] Medellín Vs. Fortaleza

[8:10PM] Unión Magdalena Vs. Envigado

[8:30PM] Boyacá Chicó Vs. Santa Fe

Sábado 18 de octubre

[2:00PM] Pasto Vs. Nacional

[4:10PM] Águilas Doradas Vs. Alianza FC

[6:20PM] Junior Vs. Pereira

[8:30PM] Cali Vs. América

Domingo 19 de octubre

[4:10PM] Llaneros Vs. Once Caldas

Lunes 20 de octubre

[6:00PM] La Equidad Vs. Tolima

Martes 21 de octubre

[6:00PM] Millonarios Vs. Bucaramanga