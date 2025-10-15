Juego Millonarios Vs. Bucaramanga fue reprogramado: Nuevo día y hora del partido

Millonarios y Bucaramanga se enfrentan en el estadio El Campín. (Colprensa - Lina Gasca) / LINA GASCA

Millonarios tiene un difícil calendario para buscar clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Por la fecha 15 visita al Deportivo Pereira y por la fecha 16 recibirá al líder Atlético Bucaramanga.

El partido ante el equipo santandereano estaba programado inicialmente para el domingo 19 de octubre, a partir de las 8:30PM; no obstante, por falta de fuerza policial para dicho compromiso, el juego debió ser reprogramado.

¿Por qué se reprogramó el partido?

El juego debió se reprogramado tras pedido de la Policía en el Comité Local de Seguridad, debido a que el domingo hay elecciones juveniles en el país. Las autoridades argumentaron que no se cuenta con la suficiente fuerza pública, solicitando también que fuera aplazado el otro juego en Bogotá para ese día, entre La Equidad y el Deportes Tolima.

Nueva fecha del partido

La nueva fecha del partido será ahora el martes 21 de octubre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:00PM. Por su parte, el juego entre Equidad y Tolima se disputará el lunes 20 del mismo mes, también a las 6:00PM.

Por este mismo motivo ya había sido adelantado el clásico vallecaucano entre Cali y América, el cual se celebrará el sábado a las 8:30PM.