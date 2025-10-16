Atlético Nacional tomó una decisión sobre el futuro de Diego Arias al frente del club

Atlético Nacional publicó un extenso comunicado, firmado por su presidente Sebastián Botero, a través de sus redes sociales, por medio del cual se refirió al futuro de Diego Arias en el club. El exjugador pereirano de 40 años llegó como técnico encargado tras la salida del argentino Javier Gandolfi.

El club antioqueño informó que ha decidido ratificar a Arias y su cuerpo técnico al frente de su cargo; no obstante, dejó en claro que será, por ahora, por lo que resta del 2025.

¿Qué dice el comunicado?

“Atlético Nacional se enorgullece de ratificar al cuerpo técnico actual liderado por Diego Arias, e integrado por profesionales de la institución que representan de manera ejemplar el ADN verdolaga: Diego Mazo, Amílcar Bona, Pablo Rotolo, Didier Aguilar, y Milton Patiño, junto a un grupo de profesionales del más alto nivel que hacen parte fundamental del proyecto institucional”, informó inicialmente sobre Arias.

Al respecto, añadió: “Ellos conforman el cuerpo técnico del equipo profesional masculino durante lo que resta de los torneos a disputarse en el año 2025. Confiamos plenamente en su capacidad, compromiso y profundo sentido de pertenencia para seguir construyendo, junto a nuestros jugadores, el camino que honra la historia y la grandeza de Atlético Nacional”.

“Esta decisión representa un acto de confianza y coherencia institucional, que busca estabilidad y resultados, sin perder de vista el proyecto de largo plazo”, concluyó sobre esta decisión.

COMUNICADO OFICIAL - Sebastián Arango Botero 📄🇳🇬 pic.twitter.com/mMrlrA787n — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 16, 2025

No hay puerta cerrada para los técnicos colombianos

En el mismo comunicado, Nacional rechazo los comentarios que aseguran que el club tiene la puerta cerrada para los entrenadores colombianos.

“Es falso que exista un rechazo institucional hacia los entrenadores colombianos, y además es infortunado que sea necesario salir a aclarar estos comentarios infundados”, aseguraron al respecto.