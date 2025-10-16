Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe en crucial duelo por Liga: fecha, hora y dónde seguir

Independiente Santa Fe lucha por estar presente en los cuadrangulares finales de Liga Colombiana, desde la octava casilla de la tabla de posiciones con 20 unidades, y deberá sumar tres puntos para continuar en zona de clasificación ante Boyacá Chicó, durante la fecha 16, en el Estadio La Independencia de Tunja.

Por su parte, Chicó también está involucrado en una importante disputa, pero en su caso, por conservar la máxima categoría del fútbol colombiano, con Unión Magdalena. Cabe mencionar que el primer descenso para 2026 ya se confirmó y será Envigado.

Noticia relacionada: Tabla de la Reclasificación: Lucha por ir a Libertadores y Sudamericana tras derrota de Millonarios

Chicó vs. Santa Fe: previa

El negativo registro del conjunto ajedrezado ante el cuadro cardenal es de siete años y siete meses sin vencerlo en ninguna competencia. La última vez que lo consiguió fue en marzo de 2018, cuando lo superó 3-1, con anotaciones de Diego Valdés, Misael Riascos y Felipe Pons.

A partir de ese día, ‘El León’ domina a Chicó con 6 triunfos y 2 empates durante los últimos enfrenamientos directos.

Le puede interesar: Atlético Nacional rechazó sanción sobre Alfredo Morelos: “Carece de sustento técnico y jurídico”

Chicó y Santa Fe juegan por distintos objetivos

Los dirigidos por el técnico Flabio Torres deben ganar para elevar su promedio en la tabla del descenso, para alejarse de Unión Magdalena, que se ubica en la zona roja en esta tabla con 5 compromisos pendiente en el ‘Todos contra Todos’.

Fecha, hora y cómo seguir en viso Chicó-Santa Fe

El encuentro iniciará el viernes 17 de octubre desde las 8:30 pm, luego del partido entre Independiente Medellín y Fortaleza, y en simultáneo con Unión-Envigado; bajo la orden del árbitro Héctor Rivera, de Nariño.

Lea también: Tabla de posiciones de Liga colombiana: Así quedó tras derrota de Millonarios contra el Pereira

El duelo se podrá sintonizar a través de El Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, o en su defecto, las novedades y cobertura en vivo y en directo, a través del portal web de caracol.com.co.