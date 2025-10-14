Problemas para la Selección Colombia: Tendrá que buscar rival de última hora rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia ya inició la preparación para el Mundial 2026. Goleó a México en Texas en el primer juego amistoso rumbo a la Copa del Mundo y su segundo reto será contra la otra anfitriona: Canadá. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos países, pues en los tres previos hubo dos victorias de la Tricolor y una de los norteamericanos.

Estos partidos de preparación le sirven al técnico Néstor Lorenzo para probar jugadores que quizá puedan entrar en la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo. Asimismo, podrá alistar alternativas en cuanto a esquemas y dibujos tácticos para diferentes momentos de los partidos.

Colombia, sin un rival para amistosos de noviembre

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer hace unas semanas que para la doble fecha FIFA de noviembre los rivales serían Nueva Zelanda y Nigeria. El duelo ante los oceánicos está pactado para el 15 de noviembre en Florida, Estados Unidos y este se podrá desarrollar sin problema.

Por su parte, ante los africanos estaba presto para disputarse el 18 de noviembre en Nueva York, pero este no se podrá desarrollar.

¿Cuál es la razón?

La Eliminatoria de África concluyó este martes 14 de octubre y dejó a los 9 equipos clasificados de manera directa. Por su parte, cuatro de los mejores segundos de cada grupo avanzan a un repechaje para buscar al último clasificado por esa confederación al Mundial 2026.

En ese orden de ideas, Nigeria terminó siendo una de las mejores segundas, por lo que deberá jugar el play-off y este tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre, con las semifinales en la primera fecha y la final el domingo 16 de ese mes.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol deberá comenzar a establecer gestiones para conseguir otro rival de cara a la segunda fecha de noviembre, con la posibilidad de que se pueda con un equipo africano que ya esté asegurado en el Mundial para continuar por la línea de una confrontación con características similares a las de Nigeria.