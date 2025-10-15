Néstor Lorenzo envió un contundente mensaje a los jugadores: “Nadie tiene el puesto asegurado”

La Selección Colombia disputó su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, frente a Canadá, uno de los países anfitriones. Un compromiso que estuvo interrumpido por varias faltas y que terminó sin goles.

En el primer amistoso, la Tricolor se enfrentó a México, otro país anfitrión de la Copa del Mundo, a quien goleó 4-0 en el estadio AT&T Stadium de Texas, con anotaciones de Jhon Lucumí (16′), Luis Díaz (56′), Jefferson Lerma (64′) y Johan Carbonero (87′).

Declaraciones de Néstor Lorenzo luego del empate con Canadá

Posterior al partido, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa sobre la preparación para el Mundial 2026, el análisis del partido, el desempeño de los nuevos jugadores y reveló que ningún jugador tiene asegurado su cupo para la Copa del Mundo.

“Les dije a los muchachos que era un partido de octavos o cuartos en una Copa del Mundo. Un rival muy duro, físico, al estilo europeo. No pudimos encontrar los circuitos que generaran buen fútbol durante muchos espacios del partido, pero hubo conclusiones importantes que debemos sacar”, inició hablando sobre el partido ante Canadá.

“El hecho de que se tornara tan físico y tantas faltas post-pérdida de ellos, en una Copa del Mundo, van a ser más sancionados en ese sentido. Hoy no se hizo porque es un amistoso, pero nos interrumpieron las salidas muy bien, y algunas veces con faltas en demasía”, añadió Lorenzo.

También mencionó los cambios que se generaron en el segundo tiempo: “El balance es positivo. Hoy había planificado muchos cambios de antemano, creo que eso no nos favoreció en el sentido del jugador. Luis Díaz sabía que iba a salir, James que iba a entrar. Los demás muchachos también. El hecho de haber planificado y conversarlo con ellos no nos ayudó en el sentido de la concentración y entrega total”.

“Me gustó lo de Yaser, entró y encaró como me gusta a mí (…) El balance es positivo con todos, han cumplido. Todos tienen competencia (...) Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en los clubes y eso nos da la sensación de traerlos a competir acá. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, se tienen que preparar desde ahora, estar en un nivel parejo. La Selección requiere un nivel medio-alto como base y de regularidad”, el argentino valoró el desempeñó del jugador.

El seleccionador también se refirió sobre el amistoso en noviembre ante Nigeria, que está programado para el martes 18 después del partido frente a Nureva Zelanda, y explicó:

“Tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol porque tienen un reglamento que no entiendo muy bien. No quedó entre los mejores segundos, pero lo habilita el hecho de que juegue con un equipo que sea el último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival. Tenemos que aprovechar la fecha al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones de cara al Mundial”

Néstor Lorenzo finalizó afirmando que ningún jugador tiene el puesto asegurado para el Mundial 2026 y que su cupo depende, principalmente, del desempeño que demuestren en sus respectivos equipos.

“Es positivo con todos, han cumplido, tienen competencia. No vino Jhon Arias, no vino Jhon Córdoba, jugadores que son parte del proceso y que seguramente vendrán en noviembre. Nadie tiene el puesto asegurado, así que lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana. Eso es lo que nos da la sensación de traerlos a competir acá. Nos pasó con muchos que bajaron y no vinieron. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días y la Selección necesita un nivel medio-alto de regularidad. No sirve jugar uno o dos partidos bien a siete meses del Mundial”.