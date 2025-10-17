Política

La renuncia del comandante Alvin es un acto de responsabilidad humana: Petro por muertes en Caribe

El presidente se refirió a la salida del almirante estadounidense, que estaba a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela.

El anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la posible muerte de colombianos en las lanchas que fueron atacadas por misiles de Estados Unidos en el mar Caribe, hoy es noticia nacional ante la preocupación por las consecuencias que estos bombardeos pueden traer para Colombia.

