Gobierno sin delegado en la Comisión de Comunicaciones:cuál sería su rol en medio de las alocuciones

Colombia

A propósito de las alocuciones presidenciales por parte del presidente Gustavo Petro, Caracol Radio confirmo que la Comisión de Regulación de Comunicaciones aún no cuenta con el delegado de la Presidencia de la República. La ausencia de ese representante ha generado incomodidad en el Gobierno

Le podría interesar: Freno a alocuciones de Petro: un repaso a las más de 50 intervenciones televisivas en su gobierno

El delegado de la Presidencia representaría los intereses del Gobierno Nacional en este espacio de articulación institucional.

¿Por qué la CRC regula alocuciones presidenciales?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió la circular que adopta los lineamientos ordenados por el Consejo de Estado, para que toda alocución presidencial sea sobre asuntos urgentes de interés público, y que responda a una justificación suficiente derivada de circunstancias excepcionales e inaplazables.

El documento señala que tampoco puede realizarse dentro del mismo intervalo semanal, es decir, o puede ser concurrente.

En casos de extrema urgencia, cuando resulte imprescindible que el Presidente se dirija de manera inmediata a la Nación, podrá enviarse junto con una justificación expresa de las circunstancias excepcionales que motivan la emisión sin antelación.

El incumplimiento de los criterios expuestos dará lugar a que la CRC niegue la solicitud de uso del servicio de televisión para la alocución presidencial

#ATENCIÓN La Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió la circular que adopta los lineamientos ordenados por el Consejo de Estado, para que toda alocución presidencial sea sobre asuntos urgentes de interés público, para lo cual habrá de responder a una justificación o… pic.twitter.com/QAUsFIJDm6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 10, 2025

¿Cuál es la pelea entre la CRC y el presidente Gustavo Petro?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, rechazó la solicitud de una nueva alocución presidencial que solicitaba la suspensión de la programación en los canales abiertos de televisión.

Según la entidad, no se cumplieron los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable que justifique la interrupción de la programación de los canales de televisión abierta del país.

El organismo explicó que su función es aplicar criterios objetivos que garanticen un uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión.

“La CRC precisa que esta decisión no limita la libertad de expresión del Presidente de la República ni su facultad para dirigirse al país, sino que atiende al mandato judicial que ordena aplicar criterios objetivos para garantizar el uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión.

En este sentido, la solicitud podrá ser ajustada conforme a los criterios establecidos y remitida nuevamente para su verificación”, señala la entidad.

La CRC aclaró además que la Presidencia puede ajustar y presentar nuevamente su solicitud, siempre que se fortalezca la justificación de urgencia y se delimite con mayor precisión el tema a tratar.

¿Qué es la Comisión de Regulación de Comunicaciones?

La CRC es una entidad técnica del Estado que regula los mercados de internet, telefonía, televisión y servicios postales.

Leer también: CRC negó alocución presidencial por falta de criterios de urgencia

Su labor incluye promover la competencia entre los operadores, garantizar la protección de los derechos de los usuarios y televidentes, y asegurar que los servicios se presten con eficiencia y calidad.

¿Quiénes integra la Comisión de Regulación de Comunicaciones?

La comisión está integrada por: