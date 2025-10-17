La feria de la confección en el Gran San: 17 y 18 de octubre, lo mejor de la moda nacional
La moda sostenible será la gran protagonista de esta nueva versión de la feria de la confección en el centro de Bogotá
El Centro Comercial El Gran San, en el centro de Bogotá, abre nuevamente sus puertas a la creatividad, la inclusión y el talento un evento que reunirá moda, arte y compromiso social los días 17 y 18 de octubre en las pasarelas Plaza Colombia, Palmas y antigua plazoleta de comidas del centro comercial, sobre la Calle 9ª con Carrera 10ª.
Durante dos días, diseñadores, marcas locales y talentos emergentes se darán cita para mostrar el futuro de la moda con una visión que integra la sostenibilidad, la diversidad y la transformación social. Esta edición se realiza en alianza con Flor de Asfalto, una fundación con enfoque social que impulsa proyectos de confección liderados por personas LGBTIQ+, mujeres y hombres habitantes de calle, generando oportunidades reales a través del diseño y la confección de prendas únicas.
El evento contará con una programación diversa que incluye:
- Pasarelas temáticas como Hilando Sueños, Moda Ecosostenible, Plus Size, Infantil y Trayectoria Local.
- Una pasarela conjunta con Flor de Asfalto, donde se presentará una colección co-creada entre diseñadores del centro comercial y el proyecto social.
- Participación de diseñadores y marcas vinculadas a espacios como NTFW, MFW, Colombiamoda y más.
Además, las pasarelas contarán con la participación especial de artistas invitados como Las Estrellas Orquesta, Milena Valente y El Compa, quienes pondrán el toque musical a este encuentro de moda y cultura.
La Semana Outlet:
Como parte de la experiencia, se abrirá también la Semana Outlet del Gran San, una jornada de descuentos y promociones sobre la Carrera 10ª que dinamizará el sector comercial, ofreciendo a los asistentes moda, calidad y oportunidades únicas.
La treceava feria de la confección - “Resiliencia en cada puntada” no es solo un evento de moda es una celebración del arte, la inclusión y la resiliencia. Una muestra de que la moda puede transformar vidas y tejer nuevas historias desde el corazón de Bogotá.
El Gran San:
Es el Centro Comercial más importante ubicado en el centro de Bogotá, ofrece ropa para hombre, mujer y niños, calzado, accesorios de moda y más, con más de 750 marcas nacionales que apoyan la industria textil colombiana.
Uno de sus eventos más llamativos se realiza los días miércoles y sábados donde se lleva a cabo el famoso “Madrugón”, desde las 4 de la mañana hasta las 10am. Aquí compran mayoristas, emprendedores y apasionados por la moda que buscan buenos precios, variedad y calidad.
“El centro comercial GranSan es la plataforma donde muchas de estas marcas nacen y se consolidan. Hoy nos llena de orgullo ver cómo nuestros emprendedores no solo venden al por mayor en Colombia, sino que llevan su talento a escenarios de talla mundial”, expresó Mauricio Alarcón, representante legal del centro comercial GranSan.