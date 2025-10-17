La feria de la confección en el Gran San: 17 y 18 de octubre, lo mejor de la moda nacional

El Centro Comercial El Gran San, en el centro de Bogotá, abre nuevamente sus puertas a la creatividad, la inclusión y el talento un evento que reunirá moda, arte y compromiso social los días 17 y 18 de octubre en las pasarelas Plaza Colombia, Palmas y antigua plazoleta de comidas del centro comercial, sobre la Calle 9ª con Carrera 10ª.

Durante dos días, diseñadores, marcas locales y talentos emergentes se darán cita para mostrar el futuro de la moda con una visión que integra la sostenibilidad, la diversidad y la transformación social. Esta edición se realiza en alianza con Flor de Asfalto, una fundación con enfoque social que impulsa proyectos de confección liderados por personas LGBTIQ+, mujeres y hombres habitantes de calle, generando oportunidades reales a través del diseño y la confección de prendas únicas.

El evento contará con una programación diversa que incluye:

Pasarelas temáticas como Hilando Sueños, Moda Ecosostenible, Plus Size, Infantil y Trayectoria Local.

Una pasarela conjunta con Flor de Asfalto , donde se presentará una colección co-creada entre diseñadores del centro comercial y el proyecto social.

, donde se presentará una colección co-creada entre diseñadores del centro comercial y el proyecto social. Participación de diseñadores y marcas vinculadas a espacios como NTFW, MFW, Colombiamoda y más.

Además, las pasarelas contarán con la participación especial de artistas invitados como Las Estrellas Orquesta, Milena Valente y El Compa, quienes pondrán el toque musical a este encuentro de moda y cultura.

La Semana Outlet:

Como parte de la experiencia, se abrirá también la Semana Outlet del Gran San, una jornada de descuentos y promociones sobre la Carrera 10ª que dinamizará el sector comercial, ofreciendo a los asistentes moda, calidad y oportunidades únicas.

La treceava feria de la confección - “Resiliencia en cada puntada” no es solo un evento de moda es una celebración del arte, la inclusión y la resiliencia. Una muestra de que la moda puede transformar vidas y tejer nuevas historias desde el corazón de Bogotá.

El Gran San:

Es el Centro Comercial más importante ubicado en el centro de Bogotá, ofrece ropa para hombre, mujer y niños, calzado, accesorios de moda y más, con más de 750 marcas nacionales que apoyan la industria textil colombiana.

Uno de sus eventos más llamativos se realiza los días miércoles y sábados donde se lleva a cabo el famoso “Madrugón”, desde las 4 de la mañana hasta las 10am. Aquí compran mayoristas, emprendedores y apasionados por la moda que buscan buenos precios, variedad y calidad.

“El centro comercial GranSan es la plataforma donde muchas de estas marcas nacen y se consolidan. Hoy nos llena de orgullo ver cómo nuestros emprendedores no solo venden al por mayor en Colombia, sino que llevan su talento a escenarios de talla mundial”, expresó Mauricio Alarcón, representante legal del centro comercial GranSan.