Compradores internacionales destacan el Sistema Moda del Tolima

La Rueda de Negocios de Ibagué, Negocios & Moda 2025 dejó resultados positivos para el sistema moda del Tolima, proyectando negocios por más de $13.100 millones en los próximos seis meses. El encuentro reunió a 322 oferentes locales con más de 200 compradores nacionales y cinco internacionales, quienes realizaron alrededor de 700 citas comerciales durante la feria.

Uno de los compradores internacionales, Iván Manrique, representante de Unlimited Product Sourcing (Carolina del Norte, Estados Unidos), destacó la calidad y el potencial de la industria colombiana:

“Lo primero que impacta es la amabilidad de la gente, el calor con que lo reciben y la calidad del producto. Hoy decir ‘Colombia’ es sinónimo de calidad. Encontramos prendas básicas a buenos precios para el mercado masivo, como ropa interior y camisetas, y quedé impresionado con el volumen y el nivel de las confecciones”.

De igual manera, Rolando Davis, de Premium Textile (República Dominicana), resaltó la sorpresa que le generó descubrir a Ibagué y su potencial como centro productor: “Me llevo una impresión muy grata, aquí hay muy buenos artesanos, confeccionistas y manufactureros, y mucho por hacer en cuanto a negocios. Vine buscando uniformes y dotaciones, pero me interesa también explorar la moda, porque este es un país de alta moda y me gustaría llevar esas propuestas a mi país”.

Desfile en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué

La Rueda de Negocios, que combinó encuentros virtuales y presenciales, permitió a los empresarios locales presentar su oferta en vestuario, dotaciones, uniformes, accesorios, calzado, joyería e insumos, consolidando a Ibagué como epicentro del sistema moda y abriendo nuevas puertas hacia la internacionalización.