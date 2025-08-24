Ibagué Negocios y Moda 2025: creatividad, sostenibilidad y lujo en un mismo escenario

Ibagué se vestirá de talento y emprendimiento con la feria ‘Ibagué, Negocios y Moda 2025′, un evento que reunirá a reconocidas marcas, diseñadores, emprendedores y proveedores de la industria en el Centro Comercial Multicentro.

La feria se consolida como un espacio de transformación y crecimiento empresarial, donde confluyen marcas consolidadas y nuevas propuestas que buscan proyectarse en el escenario nacional e internacional. “Este evento hace parte de un proceso de evolución empresarial. Aquí vemos cómo algunas marcas han crecido y otras están naciendo, convirtiéndose en referentes importantes en la industria de la moda”, explicó Julio César Mendoza, director ejecutivo de la Corporación Moda del Tolima.

La programación contará con invitados de gran trayectoria como el diseñador Jorge Duque Vélez, quien ha a estudiantes, universidades invitadas en conversatorios y talleres de moda sostenible, enfocados en tintes y colorantes orgánicos, así como en procesos de moda circular.

Así mismo, el diseñador Carlos Polay presentará el lanzamiento de su más reciente colección de moda de lujo, una propuesta que combina innovación, elegancia y proyección internacional.

Con estas apuestas, Ibagué reafirma su papel como un punto de encuentro estratégico para la moda, donde la creatividad se une con la sostenibilidad, el emprendimiento y la formación académica.