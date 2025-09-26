Bogotá es la ciudad que más consume moda urbana en Colombia

Bogotá D.C

El mercado de la moda urbana en el país sigue consolidándose como una de las categorías con mayor dinamismo en las principales ciudades de Colombia.

Un análisis realizado por QST, marca nacional especializada en este segmento, revela que este estilo ha comenzado a expandirse hacia mercados emergentes en ciudades como Tuluá y Palmira, donde los consumidores son jóvenes.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Inexmoda, Bogotá representa el 31,8 % del consumo de moda en el país, seguida por Medellín con un 10 %, Cali con un 6,1 % y Barranquilla con un 4,1 %.

Con la suma de estas cuatro ciudades, concentran el 52 % del mercado colombiano. Bogotá supera los $115.663 de pesos en el gasto per cápita mensual en moda. Esto significa que hay una alta competitividad del mercado capitalino, caracterizado por una oferta diversa de marcas nacionales e internacionales.

Moda urbana en ciudades intermedias

La expansión de la moda urbana no se limita a las grandes ciudades, en junio, ciudades intermedias como Montería con 19,2 %, Neiva con 14,9 % y Pereira 13,1 % registraron los mayores incrementos en consumo de moda.

Según expertos, el auge de estas ciudades se explica por una clase media en crecimiento, cada vez más interesada en invertir en moda y en alternativas locales.

Los estilos oversize, los gráficos llamativos en camisetas y sacos, y la preferencia por prendas versátiles como sudaderas y cargos, son una tendencia clara.

Otro aspecto relevante ha sido la expansión del consumo femenino en estas ciudades. En cuanto a edades, el grueso de consumidores se ubica entre los 18 y 30 años, con presencia creciente de adolescentes y adultos jóvenes.