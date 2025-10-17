Infancia caleña correrá por la alimentación saludable en la Chiqui Run 2K

Este fin de semana, la capital vallecaucana se llenará de color y entusiasmo con la Cali Chiqui Run 2K, una jornada recreativa y deportiva pensada especialmente para los más pequeños.

El evento se realizará el domingo 19 de octubre, con punto de encuentro en el boulevard frente a la Torre de Cali, donde cerca de 350 niños y niñas entre los 4 y 11 años participarán en esta carrera que promueve la alimentación saludable y la actividad física desde la infancia.

La jornada comenzará a las 7:00 a. m. con la llegada de los participantes al boulevard, mientras que la salida oficial está programada para las 8:00 a. m.. La actividad culminará con la ceremonia de premiación a las 9:30 a. m.

Previo al evento, los inscritos deberán reclamar su kit del atleta el sábado 18 de octubre, entre las 8:00 a. m. y 6:00 p. m., en el Salón Zafiro de la Torre de Cali (piso 2).

La Secretaría del Deporte de Cali impulsa esta iniciativa como parte de su campaña por una vida activa y hábitos saludables en la niñez, consolidando a la ciudad como un referente en la promoción del deporte y la recreación para todos.