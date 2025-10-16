Senadora caleña alerta que el presupuesto de salud 2026 pone en riesgo la vida de los colombianos

Durante el debate del Presupuesto General de la Nación 2026, la senadora caleña Norma Hurtado advirtió que los $75,9 billones asignados al sector salud no garantizan la atención oportuna de millones de pacientes, especialmente aquellos que padecen enfermedades de alto costo.

La senadora Norma, integrante de la Comisión Séptima del Senado, calificó como una “irresponsabilidad que deja en grave situación al sistema de salud” el presupuesto que el Gobierno nacional proyecta para el año 2026.

Según la congresista, los $75,9 billones destinados al sector no garantizan la planeación ni la atención adecuada de millones de pacientes, en especial de aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo, como el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades huérfanas y cardiovasculares.

Asimismo, Hurtado recordó que entidades como Así Vamos en Salud, la Contraloría General de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han advertido que el gasto del sistema crece más rápido que los recursos disponibles, lo que pone en duda la sostenibilidad fiscal del modelo actual.

Reducción para el Valle del Cauca

“Estas alertas dan razón a nuestros cuestionamientos sobre la viabilidad fiscal de la reforma a la salud”, enfatizó la senadora.

En el caso del Valle del Cauca, detalló, el presupuesto sufriría una reducción del 53,17 %, al pasar de $136.083 millones en 2025 a $63.732 millones en 2026, lo que deja en riesgo la operación de hospitales públicos y privados que ya enfrentan serias dificultades financieras.

Conectando su análisis con la situación regional, Hurtado señaló que este recorte “deja una enorme incertidumbre para los pacientes y pone en jaque a los prestadores del servicio de salud”, afectando directamente la calidad y continuidad de la atención.

Llamado al Gobierno nacional

La senadora caleña hizo un llamado al Gobierno nacional para garantizar la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención integral de los pacientes.

“Lo que hoy se propone, en cambio, debilita todo el sistema y pone en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos”, concluyó.

La congresista del Valle Norma Hurtado reiteró que insistirá en una revisión profunda del presupuesto, con el fin de proteger los recursos destinados a la atención médica y al flujo financiero del sistema.

“Es momento de que el Gobierno escuche a los pacientes, a los médicos y a los hospitales. Un presupuesto deficitario puede tener consecuencias irreversibles para el país”, subrayó.