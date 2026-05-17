Disidente de las Farc fue enviado a prisión por enfrentamientos contra el Ejército en el Valle

El hombre judicializado es identificado como Esnoraldo Sánchez Rodríguez, alias “Emerardo”, señalado de ser integrante del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc.

Luego de su captura fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta participación en atentados contra la fuerza pública en Valle del Cauca, especialmente vinculado a un caso en zona rural de Tuluá.

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El fiscal del caso sostuvo durante la audiencia que alias “Emerardo” estaría involucrado en un ataque contra el Ejército el 30 de octubre del 2024 “en el corregimiento de San Rafael del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca y aproximadamente para las 17 horas, lugar en el cual miembros del Ejército Nacional entran en combate con un grupo de personas entre las que se encuentra usted, es Esnoraldo Sánchez Rodríguez alias Esmeraldo, quienes portaban armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y también partes esenciales de explosivos”, relató el fiscal.

Según la investigación, durante el ataque el hoy procesado habría dejado abandonados varios artefactos explosivos con el propósito de afectar la integridad de los uniformados.

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Las autoridades también señalaron que Sánchez Rodríguez haría parte de una estructura armada responsable de amenazas contra la población civil, desplazamientos forzados y secuestros, entre otras conductas delictivas, en municipios como Roldanillo y Tuluá.

Esnoraldo Sánchez Rodríguez fue enviado a la cárcel y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.