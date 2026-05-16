Incautan en Buenaventura tres contenedores con mercancía de contrabando proveniente de Asia

La mercancía quedó a disposición de la DIAN. Foto: Policía Valle.

Buenaventura

En el puerto de Buenaventura, la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la DIAN y la fiscalía general de la Nación incautaron tres contenedores cargados con mercancía de contrabando que habría llegado desde Asia.

Entre la carga ilegal había confecciones, calzado y juguetes que pretendían ingresar de manera irregular al país y que estarían avaluados en más de 18 mil millones de pesos.

Según las autoridades, los productos no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al territorio nacional.

“Este resultado operativo, protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país salvaguarda el recaudo nacional, al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, indicó el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe División Control Operativo de Buenaventura.

La mercancía quedó a disposición de la DIAN para continuar con el proceso administrativo correspondiente.