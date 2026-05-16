Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 may 2026 Actualizado 16:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Incautan en Buenaventura tres contenedores con mercancía de contrabando proveniente de Asia

Entre los productos decomisados había confecciones, calzado y juguetes avaluados en más de 18 mil millones de pesos.

La mercancía quedó a disposición de la DIAN. Foto: Policía Valle.

La mercancía quedó a disposición de la DIAN. Foto: Policía Valle.

La mercancía quedó a disposición de la DIAN. Foto: Policía Valle.

Erika

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Buenaventura

En el puerto de Buenaventura, la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la DIAN y la fiscalía general de la Nación incautaron tres contenedores cargados con mercancía de contrabando que habría llegado desde Asia.

Entre la carga ilegal había confecciones, calzado y juguetes que pretendían ingresar de manera irregular al país y que estarían avaluados en más de 18 mil millones de pesos.

Según las autoridades, los productos no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al territorio nacional.

“Este resultado operativo, protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país salvaguarda el recaudo nacional, al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, indicó el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe División Control Operativo de Buenaventura.

Más información

La mercancía quedó a disposición de la DIAN para continuar con el proceso administrativo correspondiente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir