Registraduría insiste en que los riesgos electorales están “en las calles y no en los software”

El registrador nacional Hernán Penagos, defendió las garantías de transparencia del sistema electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y aseguró que no existe posibilidad de alterar los resultados electorales en el país.

El funcionario destacó el balance de las elecciones legislativas realizadas en marzo, las cuales calificó como un proceso “bien gestionado”.

“Tuvimos un preconteo casi perfecto del 99,8 %”, afirmó. Además, explicó que para las próximas elecciones presidenciales se mantendrán mecanismos como la biometría, auditorías técnicas y una amplia misión de observación internacional que, según indicó, será la más grande que ha recibido Colombia.

También insistió en que los principales riesgos del proceso electoral no están relacionados con los sistemas tecnológicos de la Registraduría.

“Los riesgos del proceso electoral no están en la Registraduría; están en las calles de Colombia”, aseguró que están “en la compra de votos, en la coacción al ciudadano, en la destinación de recursos públicos en las campañas políticas, en el constreñimiento al elector. Esos son los verdaderos riesgos del proceso electoral y no son ni un software ni un código fuente”.

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“No hay posibilidad de alterar los resultados”

Frente a los cuestionamientos y temores sobre un posible fraude electoral, el registrador envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y recordó que el sistema electoral colombiano es manual y que el trabajo del sofware es de consolidación de la información.

“En Colombia no hay ninguna posibilidad de que se alteren los resultados y la Registraduría puede dar absoluta tranquilidad respecto de la integridad y la transparencia del proceso electoral.

Lo segundo, que en Colombia el proceso electoral es manual. Es decir, los votos son manuales y las actas electorales E 14 de cada mesa de votación son manuales”, dijo el registrador nacional.

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También recordó que las actas pueden ser fotografiadas por testigos electorales, jurados y observadores internacionales para compararlas posteriormente con las publicadas oficialmente por la entidad.

“Las pasadas elecciones se designaron cerca de un millón, esperemos que aquí se designe muchos más porque los testigos en esta oportunidad tienen dos facultades en representación de sus partidos. La primera, tomarle foto a las actas para compararlas con las que publique la registraduría y la segunda, inclusive, pedir reconteo de los votos de las mesas de votación. Así que aquí hay absoluta tranquilidad e integridad del proceso electoral”, mencionó Hernán Penagos registrador nacional.

Finalmente, el registrador precisó que se espera el próximo 31 de mayo tener aproximadamente a las 08:30 de la noche los resultados preliminares que den claridad si hay o no una segunda vuelta.