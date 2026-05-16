Tres heridos deja enfrentamiento entre hinchas a las afueras del Pascual Guerrero

La Alcaldía de Cali señaló que el caso será llevado a la Comisión Local de Fútbol para evaluar nuevas medidas de seguridad en futuros encuentros deportivos.

Cali

Una riña entre hinchas dejó tres personas heridas a las afueras del estadio Pascual Guerrero, luego de un partido por la Copa BetPlay Dimayor.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento fue protagonizado por cerca de 200 aficionados del América y el Deportivo Cali tras la finalización del encuentro entre Boca Juniors y el equipo azucarero, que jugó como visitante.

Inicialmente, los disturbios se registraron en inmediaciones del estadio y fueron dispersados por la policía, que activó un acompañamiento de seguridad con patrullas en tierra y monitoreo aéreo del helicóptero Halcón.

Sin embargo, posteriormente se presentaron nuevas alteraciones del orden público durante el desplazamiento de los aficionados, dejando tres personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a centros asistenciales.

Los hechos ocurrieron pese a las medidas especiales de seguridad implementadas para el compromiso, que incluían la prohibición del ingreso de barras populares y de elementos alusivos al Deportivo Cali, como camisetas, trapos y tambores.

La medida había sido anunciada luego de la circulación de un comunicado atribuido a hinchas del América, en el que advertían sobre posibles desórdenes por la presencia de aficionados del Cali en el Pascual Guerrero.

Tras los enfrentamientos, la Alcaldía de Cali señaló que el caso será llevado a la Comisión Local de Fútbol para evaluar nuevas medidas de seguridad en futuros encuentros deportivos.