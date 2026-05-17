El gobierno departamental del Valle toma medidas tras amenazas a la alcaldesa de Dagua

Tras un consejo de seguridad departamental con la Fuerza Pública en el municipio de Dagua se determinaron algunas medidas de protección debido a las amenazas que recibieron la alcaldesa Karol Villarejo y la gestora social Ceneibe Jaramillo. El secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, Guillermo Londoño, dijo que la investigación por amenazas ya está en curso por parte de la Fiscalía

“Hemos analizado los factores de seguridad del municipio pero especialmente, los panfletos que han circulado a través de redes sociales y se han adoptado medidas importantes como el avance de la investigación por parte de la Fiscalía, el reforzamiento del esquema de seguridad de la alcaldesa y el estudio de seguridad de la gestora social”, señaló Londoño.

También indicó el secretario que la Unidad Nacional de Protección se comprometió a adelantar un estudio para fortalecer el esquema de seguridad de la alcaldesa y evaluar las medidas de protección para la gestora social.

Asímismo, se habilitó un fondo de recompensas para quien de información que conduzca a los responsables de las amenazas y panfletos en el municipio.