Vallecaucanas estarán presentes en el Mundial de Fútbol sub-17 que arranca el día de mañana

Son cinco las vallecaucanas que integrarán la selección Colombia femenina que se alista para el Mundial de la FIFA sub-17 que se desarrollará en Marruecos del viernes 17 de octubre al 8 de noviembre.

En búsqueda del título esta vez, pues esta selección viene ser subcampeona en el Mundial de la india 2022. Entre las 21 convocadas están los nombres de las vallecaucanas, Isabella Santa y Sofía Prieto (Deportivo Cali), Sofía Ortiz (América de Cali), Juanita parga y Maura Henao (Escuela Sarmiento Angulo).

Con un total de 24 selecciones divididas en 6 grupos, la tricolor integra el grupo E junto a Costa de Marfil, Corea del Sur y España equipo con el que se medirá en el partido inicial el 19 de octubre a las 2 de la tarde.

Así quedará el calendario ‘cafetero’

Octubre 19: Colombia vs. España – 2:00 p.m.

Octubre 22: Colombia vs. Costa de Marfil - 2:00 p.m.

Octubre 25: Colombia vs. Corea del Sur - 8:00 a.m.

En las fases finales: