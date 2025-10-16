Vallecaucanas estarán presentes en el Mundial de Fútbol sub-17 que arranca el día de mañana
De las 21 convocadas, cinco son vallecaucanas
Son cinco las vallecaucanas que integrarán la selección Colombia femenina que se alista para el Mundial de la FIFA sub-17 que se desarrollará en Marruecos del viernes 17 de octubre al 8 de noviembre.
Más información
En búsqueda del título esta vez, pues esta selección viene ser subcampeona en el Mundial de la india 2022. Entre las 21 convocadas están los nombres de las vallecaucanas, Isabella Santa y Sofía Prieto (Deportivo Cali), Sofía Ortiz (América de Cali), Juanita parga y Maura Henao (Escuela Sarmiento Angulo).
Con un total de 24 selecciones divididas en 6 grupos, la tricolor integra el grupo E junto a Costa de Marfil, Corea del Sur y España equipo con el que se medirá en el partido inicial el 19 de octubre a las 2 de la tarde.
Así quedará el calendario ‘cafetero’
- Octubre 19: Colombia vs. España – 2:00 p.m.
- Octubre 22: Colombia vs. Costa de Marfil - 2:00 p.m.
- Octubre 25: Colombia vs. Corea del Sur - 8:00 a.m.
En las fases finales:
- Octavos de final: 28 y 29 de octubre
- Cuartos de final: 1 y 2 de noviembre
- Semifinales: 5 de noviembre
- Final y tercer puesto: 8 de noviembre