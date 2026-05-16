Alcaldesa de Dagua pide respuesta urgente de la UNP tras amenazas

La alcaldesa Karol Villarejo y la gestora social del municipio, Ceneibe Jaramillo, han sido víctimas de amenazas a través de panfletos. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Dagua

Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en Dagua por las amenazas contra la alcaldesa Karol Villarejo y la gestora social del municipio, Ceneibe Jaramillo, la mandataria pidió medidas urgentes de protección y cuestionó la falta de respuesta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, pese a contar con un nivel de riesgo extraordinario.

“En el mes de marzo se me realizó una reevaluación de nivel de riesgo donde extreman medidas y sale con una calificación muy alta y un nivel extraordinario. Se solicitaron unas medidas a la UNP, pero a esta hora la entidad no se pronuncia al respecto”, informó.

Villarejo explicó que las amenazas se conocieron mediante distintos panfletos atribuidos presuntamente a disidencias de las Farc. En uno de ellos declaran objetivo militar a la gestora social y en otro lanzan intimidaciones contra su vida y advierten posibles acciones armadas dentro del casco urbano del municipio.

Durante el consejo de seguridad, la administración municipal solicitó a la Fiscalía acelerar las investigaciones para establecer el origen de los panfletos y determinar quiénes estarían detrás de las amenazas. Además, pidió apoyo de organismos de inteligencia de la Policía y el Ejército para reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

La alcaldesa también confirmó que tanto ella como la gestora social interpusieron las denuncias respectivas y solicitaron acompañamiento de la Gobernación del Valle ante la situación de orden público que enfrenta Dagua.