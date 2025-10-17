Enfrentamientos en Belén de Umbría, Risaralda, entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública

Desde la Policía del departamento de Risaralda dieron a conocer detalles sobre la confrontación que se presentó al occidente del departamento, en Belén de Umbría, donde la población escuchó las ráfagas que por varios minutos llenaron de pánico a los habitantes de la zona.

Según el teniente coronel, Miguel Angel Herrera Villamil, subcomandante de la Policía de Risaralda, recibieron información sobre el paso de hombres de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, por la vereda la Oculta y por ello, en coordinación con el Ejército Nacional llegaron a la zona donde fueron recibidos con disparos.

“Se registró una confrontación armada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional en contra del Clan del Golfo, momento en que nuestros comandos de Grupo de Operaciones Especiales, en conjunto con el Ejército Nacional, adelantaban labores de patrullaje y control territorial en la vereda La Oculta, sector conocido como el Alto de la Burra, zona rural del municipio de Belén de Umbría. En este hecho se dio producto de la información de inteligencia que indicaba un presunto movimiento de integrantes de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo, y al adelantar el operativo se genera una confrontación.”

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, manifestó que los operativos no se van a detener, ya que estos han dejado resultados positivos como la captura de más de 50 integrantes de Clan del Golfo y varios cabecillas neutralizados.

Cabe recordar, que este es el tercer enfrentamiento que se presenta al occidente de Risaralda, en el primero de ellos, un soldado resultó lesionado; en el segundo hecho, fue neutralizado alias ‘Colonia’ y varios de sus escoltas y este último enfrentamiento, donde no se reporta ninguna persona lesionada, muerta o capturada.