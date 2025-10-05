Capturan cabecillas del Clan del Golfo al occidente de Risaralda, entre ellos, alias ‘El Indio’

Alias 'el Indio' y otros presuntos cabecillas del Clan del Golfo

En las últimas horas fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, organización criminal que delinque en los municipios de Belén de Umbría, Guática y Mistrató, y que sería responsable de varios homicidios selectivos en la región.

El operativo se llevó a cabo en zona rural de Belén de Umbría y Guática, donde las autoridades lograron la captura en flagrancia de Jonathan Mauricio Oquendo Ramos, alias Pachelo, señalado de ser el actual cabecilla en Belén de Umbría. Según las investigaciones, tras la muerte de alias el Veneco, habría asumido el mando en esa zona.

Durante el operativo también fue detenido Jhon Alexander Patiño Duque, alias Mono, quien sería hombre de seguridad de la estructura. En su poder fueron hallados dos fusiles y 663 cartuchos calibre 5.56 milímetros, armamento de alto poder.

Asimismo, fue capturado Yorley Sebastián Morales Tapasco, alias Tatam, presunto sicario que operaba en Mistrató, le fue incautado un revólver con seis cartuchos.

El cuarto capturado es Miguel Alfonso Bruges Camargo, alias Menor, señalado de ser líder en Mistrató. Durante el procedimiento se le encontraron elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo que evidenciaría la capacidad logística de la organización.

Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda manifestó que espera que con estas capturas se debilite la línea criminal que viene generando temor y afectaciones en la zona occidente del departamento.

“Esperamos que esto realmente redunde en la disminución del actuar de ese grupo al margen de la ley porque se están capturando a cabecillas que han sido reconocidos como partícipes en actividades tanto en los municipios de Belén y Umbría, zona rural, como en Mistrato”

Capturan a líder del Clan del Golfo por tortura y homicidio

En otro operativo fue capturado Yeison Antonio Guerra Guzmán, conocido como alias el Indio, y a su compañera sentimental María Camila Rojas Valencia, señalados de ser los responsables del macabro asesinato de Álvaro José Sáenz Blanco, alias Chamo o el Veneco, y su pareja Laura Cecilia Tapasco Aricapa.

La captura se realizó en el municipio de Viterbo, Caldas luego de que la pareja huyera de Belén de Umbría donde estaban viviendo en los últimos meses.

Cabe recordar, que las víctimas fueron encontradas amarradas y asesinadas con signos de tortura, el 20 de agosto en la vereda La Frisolera Alta.

Se conoció que en las audiencias de garantías en contra de la pareja, la Fiscalía narró cómo sucedieron los hechos y señaló que este doble homicidio ocurrió debido a que, tanto alias ‘Colonia’, que fue neutralizado, y alias ‘el Indio, hoy capturado, pensaban que las víctimas habían entregado información a la Policía.

Al parecer alias el Indio, desde la muerte de alias ‘Colonia’, habría tomado su lugar como uno de los cabecillas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.