Capturados alias ‘Tío’ y ‘Lechuza’, miembros del Clan del Golfo que delinquían en Risaralda

capturados alias 'Tío' y 'Lechuza', presuntos integrantes del Clan del Golfo (foto: Policía Nacional )

Los operativos por parte de la Policía Nacional y el Ejército continúan al occidente de Risaralda donde diferentes organizaciones delincuenciales han aumentado la criminalidad en varios municipios.

Esta vez, mediante diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Santuario capturaron a dos hombres reconocidos actores criminales conocidos con los alias de ‘Lechuza’ y ‘El Tío’ los que, según las investigaciones, ejercían control sobre la venta y distribución de estupefacientes en zona rural de Santuario y La Celia, generando temor entre la comunidad al manifestar presuntamente pertenecer al Clan del Golfo.

Al respecto se refirió el mayor Pedro Manuel Loza Blanco, comandante encargado del Batallón San Mateo.

“Según las investigaciones, Alias ‘Lechuza’ se autodenominaba cabecilla del Clan del Golfo en el área con el fin de controlar un expendio de drogas y amedrentar a la comunidad. El allanamiento tuvo lugar en la vereda Peñablanca, donde las tropas y los uniformados tras labores de inteligencia ubicaron la vivienda usada como centro de acopio y distribución de estupefacientes para Santuario y la Celia.”

Alias “Lechuza” presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y fuga de presos. Este hombre también ha amenazado a varios funcionarios del municipios de Santuario de manera pública.

Alias “El Tío” sería su presunto colaborador en la distribución de sustancias estupefacientes y el resguardo de armas de fuego empleadas para ejercer control territorial en la zona rural.

A los capturados se les incautó:

• 1 revólver calibre 38 y 6 cartuchos para el mismo.

• 1 rifle calibre 30 y 46 cartuchos para el mismo.

• Sustancias estupefacientes tipo marihuana, cocaína y bazuco.