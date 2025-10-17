Hacinamiento carcelario en Colombia supera el 40%: Medellín y Cali entre las ciudades más críticas

Medellín

El hacinamiento carcelario sigue siendo una de las principales problemáticas del país. Según denunció Asocapitales, Colombia registra un promedio nacional de sobreocupación superior al 40%, con más de 80.000 personas condenadas y más de 20.000 sindicadas.

Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto están entre las ciudades más afectadas, con niveles de hacinamiento que superan el 130% en algunos centros de reclusión.

De acuerdo con el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, esta situación no solo constituye un grave problema de derechos humanos, sino también una carga fiscal insostenible para los gobiernos locales.

“Mínimo cinco o seis millones de pesos cuesta el mantenimiento mensual de un sindicado. Ese es un costo fiscal extremadamente alto para cualquier ciudad, y para aquellas con menores ingresos resulta prácticamente imposible”, explicó el director.

Frente a esta realidad, Asocapitales insistió en la urgencia de una reforma legislativa estructural que defina con claridad las fuentes de financiación y la corresponsabilidad entre la Nación, los departamentos y los municipios.

Medellín: 150% de hacinamiento en estaciones de policía

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reconoció que la situación en la ciudad es crítica, especialmente en las estaciones de policía, donde permanecen personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas. Las estaciones tienen capacidad para 640 personas, pero hoy albergan cerca de 1.600.

“Hay un hacinamiento de alrededor del 150%. ¿Eso qué implica? Que no es suficiente el espacio que se tiene en las estaciones de policía, que hay que construir espacios adicionales, y por eso es por lo que Medellín tomó la decisión de construir la megacárcel que va a haber aquí en la ciudad de Medellín, que estaría lista para 2027”, señaló el secretario de Seguridad.

Tanto desde Asocapitales como desde la Alcaldía de Medellín insisten en que el problema carcelario no se soluciona únicamente con más infraestructura. Ambos actores plantean la necesidad de una revisión integral del sistema penitenciario, que contemple nuevos modelos de financiación, claridad en las competencias institucionales y una visión de justicia que combine castigo y resocialización.