Gobernador pide acción de la Policía ante bloqueo en la vía Medellín–Urabá

Medellín, Antioquia

La vía Medellín–Urabá, a la altura del municipio de Mutatá, completa tres días bloqueada por comunidades que reclaman atención a sus necesidades. La situación ha generado afectaciones en la movilidad y en el transporte de pasajeros y carga hacia la subregión del Urabá, considerada estratégica para la economía del departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la situación exige una actuación inmediata de la Policía Nacional, ante la magnitud de los perjuicios ocasionados a miles de ciudadanos.

Declaraciones del gobernador

A través de sus redes sociales, Rendón afirmó:

“Tienen razón mis paisanos en estar molestos: una vía bloqueada hace tres días. Hemos solicitado con insistencia a la Policía que proceda. Algunas entidades insisten en que primero el diálogo, pese a que miles de ciudadanos están afectados. Esta vía comunica a Medellín con Urabá”.

El mandatario departamental reconoció el derecho de las comunidades a la protesta, pero cuestionó el uso de vías de hecho:

“El diálogo hay que mantenerlo siempre, las comunidades tienen el derecho a reclamar y exigir, pero sin vías de hecho. Se volvió costumbre bloquear y atropellar los derechos de muchos”.

Asimismo, propuso que el próximo Gobierno nacional impulse una revisión normativa sobre el ejercicio de la protesta pacífica:

“El próximo Presidente o Presidenta tendrán que revisar la regulación del derecho a la protesta pacífica que nos tiene en estas: contar con una nueva normativa que permita garantizarles los derechos a todos los colombianos, no sólo a los que protestan, y blindar el uso legítimo y accionar de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.