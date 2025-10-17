Senador Mauricio Gómez advierte que están estafando a su nombre: solicitan dinero

El senador Mauricio Gómez Amín advirtió a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que están utilizando su nombre para solicitar dinero o favores a cambio de supuestos puestos o beneficios políticos.

“En los últimos días, amigos, conocidos y dignatarios han reportado haber recibido llamadas desde diferentes números telefónicos, en las que los estafadores se hacen pasar por el senador o por integrantes de su equipo, pidiendo aportes económicos y favores personales”, señala un comunicado del equipo del senador.

Rechazo por parte del senador

“Rechazo con total firmeza este tipo de conductas. No me presto ni me prestaré jamás para actos de corrupción o engaños. Le pido a la ciudadanía que no caiga en estas estafas y que denuncie de inmediato cualquier intento de suplantación ante las autoridades competentes”, afirmó el funcionario.

El equipo jurídico del senador ya interpuso la denuncia formal ante las autoridades, con el propósito de que se investigue el origen de los hechos y se adopten las medidas correspondientes.