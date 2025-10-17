Barranquilla

Senador Mauricio Gómez advierte que están estafando a su nombre: solicitan dinero

Desde el equipo del funcionario señalaron que desconocidos están pidiendo favores a cambio de supuestos puestos políticos.

Mauricio Gómez Amín. Foto: Suministrada

Mauricio Gómez Amín. Foto: Suministrada

El senador Mauricio Gómez Amín advirtió a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que están utilizando su nombre para solicitar dinero o favores a cambio de supuestos puestos o beneficios políticos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“En los últimos días, amigos, conocidos y dignatarios han reportado haber recibido llamadas desde diferentes números telefónicos, en las que los estafadores se hacen pasar por el senador o por integrantes de su equipo, pidiendo aportes económicos y favores personales”, señala un comunicado del equipo del senador.

Más información

Rechazo por parte del senador

“Rechazo con total firmeza este tipo de conductas. No me presto ni me prestaré jamás para actos de corrupción o engaños. Le pido a la ciudadanía que no caiga en estas estafas y que denuncie de inmediato cualquier intento de suplantación ante las autoridades competentes”, afirmó el funcionario.

El equipo jurídico del senador ya interpuso la denuncia formal ante las autoridades, con el propósito de que se investigue el origen de los hechos y se adopten las medidas correspondientes.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad