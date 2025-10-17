“La inteligencia artificial es una gran aliada para facilitar el trabajo”: Roberto Pombo

Con un balance positivo y la participación de expertos internacionales, empresarios y autoridades, culminó el Caribe Biz Fórum 2025, el evento empresarial más importante del Caribe colombiano.

Este encuentro, que reunió a más de 7.000 personas, dejó como conclusión la importancia de la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital para el desarrollo económico de la región.

Inteligencia artificial como aliada

Entre los asistentes destacó el reconocido periodista Roberto Pombo, director editorial de Prisa Media en Colombia, quien señaló que la inteligencia artificial será una herramienta clave para el desarrollo empresarial y que, lejos de reemplazar empleos, transformará la manera en que trabajamos.

“La inteligencia artificial, como todo avance de la mente humana, tiene aspectos buenos y otros que deben manejarse con cuidado, aunque sin duda son más los beneficios. Es una herramienta positiva para el desarrollo tecnológico y científico, que facilita el trabajo de las personas. Claro, en su transición afectará algunas actividades, incluso la nuestra, pero con inteligencia y precaución se convertirá en una gran aliada”, expresó.

Alianza entre el sector público y privado

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó un balance positivo del foro que inspiró nuevas formas de hacer negocios.

“Muy importante. No hay mejor socio para esta ciudad que sus empresarios, que todos los días trabajan para sacar Barranquilla y el país adelante. Generan mucho empleo y hay que escucharlos y hay que hacer de la mano una ciudad mucho mejor”, dijo el mandatario.

Más de 7.000 inscritos

Además, Manuel Fernández Ariza, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, destacó el impacto de este tipo de eventos para la ciudad.

“Contamos con 4.000 sillas, pero más de 7.000 personas se inscribieron. Este evento está dirigido a las empresas formalmente renovadas que quieren crecer y generar empleo. A través del empleo formal reducimos la pobreza, y con espacios como este buscamos acercar a los empresarios a las tendencias globales en transformación digital e inteligencia artificial”, expresó.