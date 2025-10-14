Incendian oficinas en la Universidad del Atlántico en medio del proceso para elegir rector

Un nuevo hecho de violencia se registró este martes en la Universidad del Atlántico, donde personas no identificadas incendiaron las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, área a cargo de Miguel Caro, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior.

Durante el ataque también fueron pintados grafitis y quemados pendones pertenecientes a uno de los aspirantes a la rectoría, lo que refleja el clima de tensión que vive la universidad en medio del proceso electoral.

Tensión en la contienda por la rectoría

El ambiente en la institución se ha visto alterado desde que inició la contienda por el cargo de rector. Aunque la consulta interna arrojó cinco candidatos: Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla, el Consejo Superior no ha podido concretar la elección debido a múltiples recusaciones que suspendieron la sesión prevista para el 10 de octubre.

Las directivas de la Universidad del Atlántico aún no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.