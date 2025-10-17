Gobierno nacional buscará acuerdos con bancos para liquidar deudas de Air-e

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

El Gobierno nacional anunció que conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma de la empresa Air-e.

Esto se dio a conocer durante una reunión entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez, el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, así como también representantes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una solución estructural que asegure la continuidad y calidad del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Asimismo, en la reunión se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial, y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e.

Búsqueda de soluciones con los bancos

El ministro Edwin Palma explicó que el Gobierno trabaja de forma coordinada para “blindar la prestación del servicio y estabilizar la tarifa en el Caribe, garantizando que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no sigan asumiendo los costos de las ineficiencias del pasado”. Añadió que se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma.

Por su parte, el superintendente Felipe Durán Carrón señaló que la Superservicios “avanza en estructuración de propuestas de financiamiento, regulación, solución empresarial y actividades de gestión que den tranquilidad a los usuarios, al mercado y que aseguren la continuidad y calidad del servicio en el corto, mediano y largo plazo. Esta es una operación transparente que contará con el concurso de todas las entidades competentes”.

Reacciones de expertos del sector

El exministro de Minas y Energía y analista, Amylkar Acosta, calificó como “alentador y oportuno” el anuncio del ministro Palma. Acosta destacó la importancia de la participación del Ministerio de Hacienda y la banca para otorgar liquidez a Air-e y asegurar el servicio.

Además, señaló que “esta es la oportunidad” para revisar el régimen tarifario especial que estuvo vigente por cinco años en la región Caribe y que ya terminó, por lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá establecer nuevas tarifas justas y revisar las pérdidas reconocidas, enfatizando que “no se pueden seguir cobrando las pérdidas no técnicas”.