Barranquilla

Gobierno nacional buscará acuerdos con bancos para liquidar deudas de Air-e

Esta noticia se conoció luego de una reunión entre representantes del Gobierno y directivos de la empresa Air-e y Gecelca.

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

El Gobierno nacional anunció que conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma de la empresa Air-e.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esto se dio a conocer durante una reunión entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez, el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, así como también representantes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una solución estructural que asegure la continuidad y calidad del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Asimismo, en la reunión se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial, y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e.

Más información

Búsqueda de soluciones con los bancos

El ministro Edwin Palma explicó que el Gobierno trabaja de forma coordinada para “blindar la prestación del servicio y estabilizar la tarifa en el Caribe, garantizando que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no sigan asumiendo los costos de las ineficiencias del pasado”. Añadió que se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma.

Por su parte, el superintendente Felipe Durán Carrón señaló que la Superservicios “avanza en estructuración de propuestas de financiamiento, regulación, solución empresarial y actividades de gestión que den tranquilidad a los usuarios, al mercado y que aseguren la continuidad y calidad del servicio en el corto, mediano y largo plazo. Esta es una operación transparente que contará con el concurso de todas las entidades competentes”.

Reacciones de expertos del sector

El exministro de Minas y Energía y analista, Amylkar Acosta, calificó como “alentador y oportuno” el anuncio del ministro Palma. Acosta destacó la importancia de la participación del Ministerio de Hacienda y la banca para otorgar liquidez a Air-e y asegurar el servicio.

Además, señaló que “esta es la oportunidad” para revisar el régimen tarifario especial que estuvo vigente por cinco años en la región Caribe y que ya terminó, por lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá establecer nuevas tarifas justas y revisar las pérdidas reconocidas, enfatizando que “no se pueden seguir cobrando las pérdidas no técnicas”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad