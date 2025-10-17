Colombia vs. Francia, por el bronce del Mundial Sub-20 ¿Juega Néiser Villarreal?: fecha y hora

Colombia buscará igualar su mejor posición en un Mundial Sub-20. El tercer lugar obtenido en Emiratos Árabes Unidos 2003 fue el puesto más alto alcanzado alguna vez por una Tricolor, en ese entonces dirigida por Reinaldo Rueda y en la que en ese partido se impusieron 2-1 a Argentina.

Fin al sueño: Colombia cae con Argentina y jugará por el tercer puesto del Mundial Sub-20

Este será el premio de consolación que entrará en disputa tanto para Colombia como para Francia, en lo que promete ser un partido atractivo. El combinado nacional perdió 1-0 ante Argentina y los europeos cayeron 5-4 contra Marruecos en penales, tras el 1-1 en el tiempo regular.

¿Cuánto dinero se lleva el que gane el tercer puesto del Mundial Sub-20?

Vale la pena mencionar que Argentina y Marruecos, finalistas del torneo, buscarán además de la gloria, un premio de 1 millón de dólares que entrega la FIFA. El subcampeón se llevará 500.000 dólares.

Por su parte, Colombia y Francia, lucharán por un monto de 300.000 dólares, que corresponde a poco más de mil millones de pesos colombianos. El que ocupe el cuarto lugar se quedará con 200.000 dólares.

Colombia, con el regreso de Néiser Villarreal

El equipo de César Torres contará con el regreso del goleador del campeonato (5), Néiser Villarreal, quien no pudo estar en la semifinal por acumulación de amarillas. Asimismo, vuelve el lateral derecho Carlos Sarabia, quien también pagó fecha de sanción ante Argentina.

El objetivo pasará porque Néiser convierta goles y así sumar para quedar como único máximo artillero del certamen. Vale la pena mencionar que Lucas Michal, de Francia, también cuenta con 5, los mismos que el estadounidense Benjamín Cremaschi.

La gran duda del combinado nacional será Jordan Barrera, volante que también hizo falta frente a la Albiceleste y se perdió este duelo por una lesión sufrida contra España en cuartos de final.

La Selección Colombia no se mueve en Ranking FIFA: ¿Está cerca de ser cabeza de grupo en el Mundial?

Así las cosas, un posible once titular de la Tricolor sería: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Miguel Landazuri, Kener González, Joel Romero; Royner Benítez, Óscar Perea y Neiser Villarreal.

¿Cómo llega Francia?

El cuadro galo era uno de los candidatos a quedarse con el título, luego de ser los campeones del torneo Esperanzas de Toulon. En la fase de grupos, si bien cayeron con Estados Unidos, mostraron un buen rendimiento, pero los penales le impidieron llegar a la final.

Los jugadores a tener en cuenta en este equipo son los atacantes Lucas Michal (5) y Andréa Le Borgne (4), quienes están metidos en la pelea por ser máximos goleadores del torneo.

Fecha, hora y cómo seguir Colombia vs. Francia

Colombia y Francia se enfrentarán el próximo sábado 18 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Nacional de Santiago de Chile. La final entre Argentina y Marruecos será el domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m.

El juego se podrá ver por la transmisión de DSports y el minuto a minuto mediante caracol.com.co