¡Millonario premio! La cifra que podría llegar la Selección Colombia en Mundial por el tercer puesto

Tras quedar eliminada en la semifinal del Mundial Sub-20, Colombia disputará el tercer puesto este sábado ante la Selección de Francia en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Si logra quedarse con esta posición de la competencia, igualará lo realizado por el equipo del 2003 y tendrá un jugoso premio monetario.

Caracol Radio conoció la cifra del premio con el que podría quedarse el plantel de Cesar Torres, si supera a los franceses. Solo por haber llegado hasta las semifinales del Mundial, cada jugador de los cuatro equipos en esta fase (Marruecos, Argentina, Francia y Colombia), recibirán mil dólares, es decir, tres millones ochocientos mil de pesos colombianos.

Además del premio otorgado por la FIFA, se conoce que la Federación Colombiana de Fútbol también da incentivos a los futbolistas. Para el sudamericano de la misma categoría que se disputó este año, se prometieron mil millones de pesos colombianos, esto se traduce en 250 mil dólares, por lo que se espera que el premio para la Copa Mundial sea aún mayor.

La final del Mundial Sub-20 se jugará entre Marruecos y Argentina el domingo 19 de octubre, el campeón recibirá un millón de dólares, en dinero colombiano serían unos tres mil ochocientos millones de pesos. El subcampeón del mundo se quedará con quinientos mil dólares, aproximadamente mil novecientos millones.

El tercer puesto, que se definirá entre la Tricolor Colombiana y Francia, recibirá trescientos mil dólares, que son mil cien millones de pesos. Un movido más aparte de lo deportivo, para que los jugadores y cuerpo técnico de la Selección peleen por la victoria de este partido.

En declaraciones ofrecidas por el entrenador colombiano a los medios de comunicación, después del compromiso ante Argentina, mencionó que estaban muy afectados por la derrota. Pero que irán por el triunfo en este último juego de la cita orbital, para cerrar de la mejor manera la participación del equipo.