🔴 Colombia vs. Argentina EN VIVO: Siga acá el partidazo por semifinales del Mundial Sub-20

<b>La Selección Colombia Sub-20 jugará la semifinal del Mundial ante Argentina</b>, en el estadio Nacional de Santiago de <b>Chile</b>. Si logra el paso a la final de esta cita orbital, hará historia, superando la mejor participación de un equipo colombiano en esta categoría, ya que en la edición de 2003, llegó hasta esta misma instancia, quedando eliminados por <b>España</b>.Será un duelo de equipos sudamericanos, marcado por la ausencia de sus figuras. En el caso de Colombia, <b>Néiser Villarrea</b>l no estará por acumulación de amarillas, al igual que el defensor <b>Carlos Sarabia</b>. Por parte de los argentinos, se perderá este encuentro el extremo <b>Maher Carrizo</b>, por la misma razón.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/15/alineacion-titular-oficial-de-colombia-para-semifinales-del-mundial-sub-20-ante-argentina/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/15/alineacion-titular-oficial-de-colombia-para-semifinales-del-mundial-sub-20-ante-argentina/"><b>Alineación titular oficial de Colombia para semifinales del Mundial Sub-20 ante Argentina</b></a>Los dirigidos por César Torres llegaron hasta esta instancia tras pasar <b>primeros del grupo F con cinco puntos</b>, zona que compartió con Nigeria, Noruega y Arabia Saudita. En los octavos de final dejó en el camino a Sudáfrica con marcador de 3-1. Para avanzar así a los cuartos de final, donde se enfrentó a la Selección de España, donde <b>el triplete de Villareal le dio el importante paso a la semifinal, el compromiso terminó 3-2.</b>Por parte de <b>la Selección Argentina, vienen de ganarle 2-0 a México en los cuartos de final de este Mundial.</b> En la ronda anterior dejaron en el camino a Nigeria con goleada 4-0, instancia para la cual se clasificaron siendo primeros del grupo D con 9 puntos, donde se enfrentaron y le ganaron a Italia, Cuba y Australia.