Amigos de Baby Demoni confirmaron doble funeral para la influencer: detalles de su caso

Según una publicación en redes sociales del influencer “el Barny”, quien era amigo cercano a Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni, aseguró que habrán dos funerales para la despedida.

Uno privado en el que solo asistirán sus familiares y amigos y uno público en donde los seguidores de la influencer podrán asistir para despedirse, afirmó que en las próximas horas darán a conocer fecha y lugar para este y piden a los asistentes respetar el espacio. Sin embargo pide a los asistentes respetar este espacio.

¿Qué otros detalles se conocen sobre este hecho?

Aunque aún no hay mayores detalles sobre la causa de la muerte de Alejandra Esquín, su novio “Samor one” confirmó que si tuvo una discusión con ella y que después Alejandra atentó contra su vida.

“El día de hoy se presentó una situación, yo me enteré de un par de cosas, la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. Yo estaba muy ofuscado, me salí para tomar aire y como a los 15 minutos ella me dejo un mensaje preocupante. Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en donde ella se estaba haciendo daño”, afirmó el novio de Alejandra.

El rapero aseguró que “hizo todo lo posible por auxiliarla” y posteriormente la llevó al hospital donde falleció el miércoles 15 de octubre.

“Yo fui la persona que la auxilié, que la llevo a urgencias. Entonces sale a una persona a hablar mentiras a decir cosas que no son, por vistas. Por eso, con el respeto de toda su familia yo prefiero salir a hablar”, agregó.

Debido a las acusaciones que ha recibido el rapero Samor One, aseguró que va a poner una denuncia en contra de una de las personas que está diciendo estas “injurias”.

Un amigo de Baby Demoni aseguró que el fue el último que habló por llamada con ella

Robin Alexis Parra, más conocido en redes sociales como “La fresa más nea”, publicó un video en sus redes sociales en donde afirmó que mantuvo una llamada con Alejandra el martes 14 de octubre.

Aseguró que la creadora de contenido estaba en compañía de su novio “Samor One” y que estaba en mal estado.

“Estábamos hablando, ella estaba peleando con Samor. Colgamos y me siguió mandando audios llorando”, explicó.

Agregó que tiempo después recibió una llamada de una vecina quien aseguró que se escucharon muchos gritos.

Aunque aún no hay un reporte oficial sobre las causas del fallecimiento, la familia y amigos de Baby Demoni piden respeto y comprensión en medio de esta situación.

