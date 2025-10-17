Gobernación de Cundinamarca invierte más de $88 mil millones de pesos en hospitales públicos / Archivo Hopsital General

Cundinamarca

En medio de las inconsistencias financieras que vive el sector de la salud en Colombia , la Gobernación de Cundinamarca entregó una buena noticia a los hospitales públicos del departamento: la inversión de $88.132 millones de pesos directamente a 50 Empresas Sociales del Estado (ESE).

“Lo que celebramos hoy es que el apoyo financiero que le estamos entregando a los hospitales, que es uno de los más bajos durante los últimos ocho años, y eso nos alegra muchísimo porque significa que a pesar de esa tormenta, estamos aún así reduciendo ese acompañamiento financiero”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey.

El presupuesto en salud de Cundinamarca ya asciende a $1.3 billones de pesos, tras la firma del Plan de Sostenibilidad Financiera que pretende estabilizar la operación de los hospitales públicos del departamento.

Estos recursos permitirán cubrir pasivos por cesantías, sentencias judiciales, obligaciones a terceros y proveedores, asegurando así la continuidad de los servicios en lo que queda de 2025.