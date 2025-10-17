Bogotá ha gastado más de $18 mil millones en campañas contra colados en TransMilenio

Cómo pedir la devolución del pasaje en TransMilenio: paso a paso y casos en que aplica el reembolso

Colombia

El concejal Rolando González expresó su preocupación por la persistente evasión del pago del pasaje en TransMilenio, a pesar de que el Distrito ha invertido más de 18 mil millones de pesos entre 2022 y 2025 en campañas de concientización ciudadana. Según el cabildante, “los resultados siguen siendo negativos” y los esfuerzos no se reflejan en una reducción significativa del problema.

Por ello, pidió al Distrito redirigir estos recursos hacia la fiscalización, con apoyo de la Policía en estaciones y buses, para realizar verificaciones diarias del pago del pasaje. La evasión representa una afectación económica anual de 122 mil millones de pesos al sistema troncal.

Líneas con mayor evasión

De acuerdo con un análisis del concejal, basado en datos de TransMilenio S.A., las líneas con mayor proporción de evasores son:

H (Caracas Sur): 24,3% de la evasión total

24,3% de la evasión total A (Caracas): 18,5%

18,5% L (Carrera 10): 10,8%

10,8% G (Soacha): 10,6%

10,6% F (Américas): 10,1%

En conjunto, las líneas F, G y L concentran el 31,5% de la evasión total del sistema, lo que evidencia una problemática estructural en los corredores del sur y suroccidente de la ciudad.

La hora pico, la más crítica

El informe también señala que el 44% de los colados se concentra en la hora pico, mientras que el 28,7% se presenta en la franja valle y el 26,7% durante las horas de transición.

Entre enero y agosto de 2025 se han impuesto 109.102 comparendos a evasores. Sin embargo, González advierte que la cifra es baja frente al número total de infractores: “De un promedio de 300 mil viajes evadidos al día, solo 18 personas fueron obligadas a pagar el pasaje y 500 recibieron comparendo”, señaló.

Estrategia 50+: pocos resultados

El concejal también pidió fortalecer la Estrategia 50+, creada para identificar y sancionar evasores dentro de buses y estaciones. Entre enero y agosto de este año, esta estrategia registró:

93 jornadas de intervención.

764 buses inspeccionados.

1.542 evasores retirados del sistema.

2.796 personas que regresaron a validar el pasaje.

Principales causas de la evasión

Según el análisis presentado, las 10 principales causas de la evasión del pago en TransMilenio son: