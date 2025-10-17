Procuraduría alertó a la gobernación del Vichada por obras de más de 50 mil millones sin ejecutar

A través de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación, le pidió a la gobernación del Vichada "adelantar las acciones necesarias que permitan avanzar en la ejecución de siete proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por 53 mil 700 millones de pesos, los cuales presentan retrasos que ponen en riesgo la inversión realizada".

Lea también: Municipio del Vichada que es más grande que 70 países y tiene menos de 100 mil habitantes

Los proyectos corresponden a la construcción de los acueductos de las inspecciones El Viento y El progreso, en el municipio de Cumaribo, que cuentan con un presupuesto de de 4 mil 499 millones y 2 mil 100 millones, respectivamente, los cuales actualmente están suspendidos.

Otras obras, indicó el ente de control, son la puesta en funcionamiento de cinco polideportivos en los municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño, que tienen una inversión de 13 mil 061 millones, los cuales presentan problemas en sus sistemas eléctricos y no cuentan con acta de recibo.

Adicionalmente, hay retrasos en la construcción de ocho malocas indígenas en diferentes resguardos del departamento. Esa inversión superaría los 11 mil 400 millones de pesos.