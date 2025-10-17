Alcaldía de Soacha activa ruta de atención por presunto caso de violencia sexual en colegio privado

Colombia

La Alcaldía de Soacha activó la ruta de atención tras conocerse un presunto caso de violencia sexual ocurrido en una institución educativa privada del municipio.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ dio instrucciones a las Secretarías de Educación y de Salud para brindar acompañamiento integral a la víctima y a su familia, y articuló el trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

“El Gobierno de la Ciudad rechaza de manera enfática el presunto caso de violencia sexual denunciado en una institución educativa privada”, indicó la administración municipal.

Acciones institucionales

El mandatario local hizo un llamado a todas las autoridades competentes para garantizar una reacción inmediata y coordinada frente a este tipo de hechos. También pidió una investigación rápida, rigurosa y la pronta condena de los responsables, con el fin de evitar cualquier tipo de impunidad.

La Alcaldía aseguró que continuará trabajando junto con las entidades encargadas para salvaguardar los derechos de la niñez y fortalecer los mecanismos de prevención y atención en los entornos escolares.

Llamado a la comunidad

Finalmente, el Gobierno de Soacha instó a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de los menores.

“La protección de la infancia es responsabilidad de todos”, recalcó la administración