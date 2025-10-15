42 años de cárcel para hombre que abusó de niña con discapacidad en Cartagena: víctima es su prima

Cartagena

Las pruebas presentadas por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que en la isla de Tierra Bomba y en Cartagena jueces penales del circuito, con funciones de conocimiento, condenaran a dos abusadores sexuales.

En el primer caso un hombre de 33 años fue sentenciado a 42 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de una prima suya, quien además presenta una discapacidad cognitiva. La Fiscalía demostró que la niña también fue agredida con tocamientos de índole sexual.

Los hechos iniciaron en 2021 en isla de Tierra Bomba mientras la víctima tenía 9 años y se extendieron hasta cuando cumplió 12. La Fiscalía demostró que el ahora condenado obligaba a la menor a tener relaciones íntimas con él y, en caso de que no accediera la golpeaba.

El hombre fue encontrado responsable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos. Las dos conductas agravadas.

Por otro hecho, fue condenado a 10 años de prisión un hombre quien abusó sexualmente de un menor de edad, sobrino de su compañera sentimental. Los hechos se registraron en 2009, en el barrio El Socorro de Cartagena.

Según la investigación, el sentenciado llegó a una vivienda a buscar a su pareja y aprovechó que el niño de, cinco años, se encontraba solo para llevarlo hasta una habitación. Allí, tras ofrecerle chocolates lo sometió a vejámenes sexuales e incurrió en tocamientos de índole sexual contra el menor, a quien también le propuso que le permitiera accederlo carnalmente.

El hombre fue encontrado responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Los dos sentenciados fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta. Los defensores apelaron los fallos.