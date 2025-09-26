‘El Gollo’ fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual a su propia hija de 11 años en Magangué

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el marco de la estrategia E-PAIS, a través del personal de policía judicial de infancia y adolescencia, logró la captura por orden judicial de un presunto agresor sexual conocido con el alias ‘El Gollo’, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento de captura contra este hombre de 60 años se llevó a cabo en el barrio Centro del municipio Magangué Bolívar.

Los hechos se desprenden de una denuncia penal impetrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar centro zonal Magangué, quien recibe reporte mediante línea gratuita 141, dónde indican que una niña de 11 años, quien venía siendo accedida carnalmente por su padre biológico.

Según las investigaciones los hechos ocurrieron en el barrio Yatí, donde vecinos indicaron en la llamada que muchas veces el hombre ante la negativa de su hija para acceder a estos vejámenes, procedía a agredirla física y verbalmente para luego accederla carnalmente. No conforme con estos actos aberrantes, presuntamente la amenazaba para que no dijera nada.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. En las audiencias preliminares el victimario no aceptó los cargos, sin embargo un juez de la república le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

El alto oficial afirmó: “en lo corrido del año se han capturado 35 presuntos agresores sexuales y se han presentado 207 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.